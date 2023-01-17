село Кичучатово, село Кичучатово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кичучатово

Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
388Кичучатова, д. каз. и башк.при рч. Кичуе.702070429417Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Варваринская волость
223. Кичучатова (Юлдашкина), деревня бывшая государственная и башкирская, при реке Кичуе, дворов 19 ), жителей 950, мечеть, водяная мельница

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КичүчатКичучатовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Альметьевский район
143064Кичучатовосело54°51'52°05'N-39-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевский муниципальный район, Кичучатовское сельское поселение
92608434101с Кичучатовосело
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