Юрковщина
Докшицкий район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Юрковщина, стор., (Домейко), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 3, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.
Юрковщина, з., (Положенной), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 24, раз. см. пред.
Юрковщина, д., жит. 59 (24 м. 35 ж.), дес. 69, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Юрковщина105
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Юрковщина50