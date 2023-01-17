Населенное место

Юрковщина, стор., (Домейко), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 3, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.

Юрковщина, з., (Положенной), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 24, раз. см. пред.