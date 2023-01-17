Населенное место

Попеляны, им. (Виленск. р.-к. Консистории), жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 100, у. гор. 6 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Ново-Вилейск 6 в.