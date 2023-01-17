село Аксай, село Аксай, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Аксай

Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
390Аксай, с. к.при р. Аксае.179½84¼29211651307Церковь православная. Ярмарки 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Аксайская волость
138. Аксайское, село бывшее государственное, при реке Аксае, дворов 364, жителей 2506, волостное правление (уездный город 212 в.), церковь православная, 5 лавок, 2 ярмарк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Октябрьский район
14533Аксайсело47°57,0' с.ш.43°58,0' в.д.L-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, Аксайское сельское поселение
18642408101с Аксайсело
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