деревня Ишкино, деревня Ишкино, Cirmas pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Ишкино

Cirmas pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Звирздинская волость
96ИшкинодеревняКрижута, озеростарообрядческогоПокуминскому сельскому обществу5

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Cirmas pagasts
Iškinaagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4890

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Cirmas pagasts
Iškino100149522ciemsEKS
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