деревня Пупцево, деревня Пупцево, Молоковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Пупцево

Молоковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2583Пупцево, с. вл.при рч. Десне.6525155666Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Бельская волость
803. Пупцево, село бывшее владельческое, при реке Десне, дворов 24, жителей 124, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Молоковский район
129782Пупцеводеревня58°15'36°45'O-37-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Молоковский муниципальный район, Молоковское сельское поселение
28642416436д Пупцеводеревня
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