село Большие Поляны, село Большие Поляны, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большие Поляны

Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3222Поляны (Поляны большия), с. вл.при рч. Чеке.306179610750Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Больше-Полянская волость
472. Большия Поляны, село бывшее владельческое, при реках Норовчине и Чеке, дворов 212, жителей 1363, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Большеболдинский район
18794Большие Полянысело54°55'44°56'N-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Большеболдинский муниципальный район, Сельское поселение Новослободский сельсовет
22609420111с Большие Полянысело
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