другой Большая Кривцовка, другой Большая Кривцовка, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1859) — Familio

Большая Кривцовка

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1098Крестовый Буерак (Кресты, Миллер), колон. нем.при р. Волге.594391722732Церковь лютеранская 1. Училище. Пристань. Заводов 4. Мельниц 6.
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