Коверское
Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1521Коверское, с. вл. и каз.при пруде.92320105115Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
535. Коверское, сельцо бывшее владельческое, дворов 24, жителей 209, ватн. звд., 6 мерлуш. звд.
624. Коверское, село бывшее государственное, дворов 7, жителей 66, мечеть, школа, мерлуш. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
330052Коверскоедеревня55°02'с.ш.41°36'в.д.N-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61608421146д Коверскоедеревня