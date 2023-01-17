деревня Коверское, деревня Коверское, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Коверское

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1521Коверское, с. вл. и каз.при пруде.92320105115Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дмитриевская волость
535. Коверское, сельцо бывшее владельческое, дворов 24, жителей 209, ватн. звд., 6 мерлуш. звд.
Касимовский уезд, Татарская волость
624. Коверское, село бывшее государственное, дворов 7, жителей 66, мечеть, школа, мерлуш. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
330052Коверскоедеревня55°02'с.ш.41°36'в.д.N-37-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
61608421146д Коверскоедеревня
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