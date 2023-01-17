село Поповка, село Поповка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Поповка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Трощанская волость
804. Поповка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Соби, дворов 138, жителей 663, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Иваньковская волость
Поповка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1724Попівкаселоцентр сільської радир-н Липовецькийсільрада Попівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close