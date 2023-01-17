деревня Чуйки, деревня Чуйки, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Чуйки

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Луцкая волость
Чуйки, д., спл. р. Овбеица, жит. 56 (27 м. 29 ж.), дес. 65, у. гор. 85 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Новодруцк 20 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д Чуйки4

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д. Чуйки6
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close