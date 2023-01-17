село Клянчеево, село Клянчеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Клянчеево

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1915Клянчеево, д. каз.при рч. Малом Шах-Яне (Шакияне).3218160444469Мечеть магометанская.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
1029. Клянчеева, деревня бывшая государственная, при речке Шикияне, дворов 215, жителей 1265, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
Кляйчеева, Бол.-Кляринскойтатары2218
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
188130Клянчеевосело55°13'48°51'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Клянчеевское сельское поселение
92630435101с Клянчеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close