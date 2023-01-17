село Красная Слобода, село Красная Слобода, Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Красная Слобода

Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1145Успенское (Красная Слобода), слобода каз. и вл.при рч. Шушавице.18852290325Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Конышевская волость
509. Красная Слобода, село бывшее владельческое и государственное, дворов 75, жителей 534, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Конышевский район
50598Красная Слободасело51°51'35°09'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Конышевский муниципальный район, Сельское поселение Платавский сельсовет
38616436116с Красная Слободасело
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