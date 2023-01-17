село Ярымово, село Ярымово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ярымово

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2002Ярымово, с. каз.при враге Валгома и пруде.338107277316Церковь православная 1. Сельское управление. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Ярымовская волость
214. Ярымово, село бывшее государственное, дворов 112, жителей 614, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
19214Ярымовосело55°54'43°07'N-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Калининский сельсовет
22642416146с Ярымовосело
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