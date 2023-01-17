деревня Холстово, деревня Холстово, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Холстово

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Зельвянская волость
267. Холстово, деревня бывшая государственная, при ручье Безымянном, дворов 29, жителей 232, школа, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Зельвянская волость
ХолстовоИмение1521207Зельва
ХолстовоДеревня56721207Зельва

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Зельвенский сельсовет
д Холстово95

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Зельвенский сельсовет
д. Холстово86
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