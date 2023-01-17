Холстово
Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
267. Холстово, деревня бывшая государственная, при ручье Безымянном, дворов 29, жителей 232, школа, питейный дом
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ХолстовоИмение1521207Зельва
ХолстовоДеревня56721207Зельва
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Холстово95
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Холстово86