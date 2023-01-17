Населенное место

Асташевка, з. (Балюцкого), жит. 19 (11 м. 8 ж.), дес. 30, у. гор. 14 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Свенцяны 11 в.

Асташевиа, з. (Дашкевича), жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 47, раз. см. пред.