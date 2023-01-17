деревня Татарка, деревня Татарка, Любанский район, Минская область (на 2021) — Familio

Татарка

Любанский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Лясковичская волость
141. Татарка, село бывшее владельческое, дворов 3, жителей 35, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Лясковичская волость
Татарка, деревня1831932258215
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Татарка, поселок65732268316
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Любанский район, Сосновский сельсовет
д Татарка24

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Любанский район, Сосновский сельсовет
д. Татарка22
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