хутор Карпово-Обрывский, хутор Карпово-Обрывский, Тацинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Карпово-Обрывский

Тацинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
254Карпова Обрывская, сл. вл.при р. Быстрой.70250870680Церковь православная 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Карпово-Обрывская волость
1783Карпово-Обрывская слоб., Карпово-Обрывской волости, при реке Быстрой1771046702700Волостное и сельское правление, церковь, церковно-приходская школа, кредитное товарищество, фельдш. пункт14565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Тацинский район
49507Карпово-Обрывскийхутор48°17'00"41°08'00"M-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Тацинский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
60654448121х Карпово-Обрывскийхутор
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