деревня Пронино, деревня Пронино, Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Пронино

Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. Пронино [По страх. списку — к общ. IV]VI. Общество № 64475Часть (?) в обществе IVПятницкий приход
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д. ПрониноVII. Общество №7смотри общество № 6
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