деревня Карповка, деревня Карповка, Лоевский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Карповка

Лоевский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Холмечская волость
Карповка, деревня1321953754916
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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
7Деревня Карповкапроселочнойр. СожеКарповск. с. об. 87301290прав. 21352

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лоевский район, Карповский сельсовет
д Карповка286

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лоевский район, Карповский сельсовет
д. Карповка210
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