село Псяк, село Псяк, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Псяк

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1389Починок Исяк, д. каз.при рч. Асан-Ише.612899361341Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Асан-Илгинская волость
554. Псяк Починок, деревня бывшая государственная, дворов 125, жителей 707, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Асан-Илгинская волость
Починок Псяк, Асан-Илгинскойсм. Псяк.
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Псяк, Асан-Илгинскойтатары878
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
189109Псяксело56°08'50°58'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Псякское сельское поселение
92633464101с Псяксело
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