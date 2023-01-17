село Липяги, село Липяги, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Липяги

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Липяги Тоузаковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3645.
Гуськов Герасим Ильич, отставной ефрейтор из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 128.
Гуськов Степан Семенович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 129.
Жданов Сергей Михайлович, запасной рядовой с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 175.
Кандиков Дмитрий Филиппович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 220.
Кондалов Матвей Васильевич, отставной ефрейтор с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 245.
Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 320.
Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 321.
Рябов Иван Федорович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1911–1912 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 480.
Фадеев Петр Егорович, доброволец с. Липяги Тоузаковской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 586.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1029Линяги (Пятницкое), с. вл.при прудах.3512259629742Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Таузаковская волость
593. Липяги (Пятницкое), село бывшее владельческое, дворов 200, жителей 1210, церковь православная с усып., школа, лавка, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47390Липягисело53°40'45°04'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Сытинский сельсовет
56643440121с Липягисело
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