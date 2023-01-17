Где упоминается данное место

Сельскохозяйственная перепись с. Липяги Тоузаковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3645.

Гуськов Герасим Ильич, отставной ефрейтор из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 128.

Гуськов Степан Семенович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 129.

Жданов Сергей Михайлович, запасной рядовой с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 175.

Кандиков Дмитрий Филиппович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 220.

Кондалов Матвей Васильевич, отставной ефрейтор с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 245.

Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 320.

Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 321.

Рябов Иван Федорович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1911–1912 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 480.