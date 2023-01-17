Липяги
Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Липяги Тоузаковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3645.
Гуськов Герасим Ильич, отставной ефрейтор из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913–1914 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 128.
Гуськов Степан Семенович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 129.
Жданов Сергей Михайлович, запасной рядовой с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 175.
Кандиков Дмитрий Филиппович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 220.
Кондалов Матвей Васильевич, отставной ефрейтор с. Липяги Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 245.
Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 320.
Левашов Александр Севастьянович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 321.
Рябов Иван Федорович, отставной рядовой из крестьян с. Липяги Тоузаковской волости. 1911–1912 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 480.
Фадеев Петр Егорович, доброволец с. Липяги Тоузаковской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 586.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1029Линяги (Пятницкое), с. вл.при прудах.3512259629742Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
593. Липяги (Пятницкое), село бывшее владельческое, дворов 200, жителей 1210, церковь православная с усып., школа, лавка, красильня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47390Липягисело53°40'45°04'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643440121с Липягисело