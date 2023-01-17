Лиможа
Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Леможи Сосницкой вол. Царскосельского уезда Федора Иванова о лишении его части душевого надела. 1900 г. // Центральный государственный историче Показать все
По ходатайству крестьянина Царскосельского уезда, Сосницкой волости, дер. Леможи об отдаче в аренду без торгов 4-х оброчных статей в Изварской дачи 1 покоса в 5 квартале Показать все
Об отдаче крестьянам д. Леможи Сосницкой волости Царскосельского уезда в арендное содержание казенной оброчной статьи. 1897–1900 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Об аренде оброчной статьи Изварского лесничества крестьянам деревни Леможа Сосницкой волости. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выделе отрубного участка крестьянам деревни Леможи Сосницкой волости Ивану Адамову, Ивану Федотову и Ивану Васильеву. 1915–1916 гг. // Центральный государственный истор Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4319Леможи (Лиможи), д. вл.при колодце.6530289997Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Леможа д.632 стан4083 участок40станция Волосово, Северо-Западной железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25216Лиможадеревня59°22'29°31'O-35-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41606418111д Лиможадеревня