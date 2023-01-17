село Слободка, село Слободка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Слободка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3973Слободка (Новицкого), с. вл.при пруде.271668298322Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Талалаевская волость
1007. Слободка, село бывшее владельческое, при речке Березовице, дворов 120, жителей 716, церковь православная, п. д, базар по воскресеньям, 2 ярмарки, 4 ветряных мельниц Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Талалаевская волость
20.0Слободка селоСлободско-Викторовское крестьян собственников333
20.0Слободка село с №№ 21-22Слободско-Александровское 1-ое крестьян собственников3331921549490184

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29808Слобідкаселор-н Талалаївськийсільрада Староталалаївська
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