Слободка
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3973Слободка (Новицкого), с. вл.при пруде.271668298322Церковь православная 1. Ярмарок 2. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1007. Слободка, село бывшее владельческое, при речке Березовице, дворов 120, жителей 716, церковь православная, п. д, базар по воскресеньям, 2 ярмарки, 4 ветряных мельниц Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
20.0Слободка селоСлободско-Викторовское крестьян собственников333
20.0Слободка село с №№ 21-22Слободско-Александровское 1-ое крестьян собственников3331921—549490184
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29808Слобідкаселор-н Талалаївськийсільрада Староталалаївська