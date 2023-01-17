деревня Подвигалиха, деревня Подвигалиха, Мантуровский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Подвигалиха

Мантуровский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость
826. Васильевское Большое, деревня бывшая владельческая, при реке Унже, дворов 5, жителей 23, волостное правление (уездный город в 63 верстах), лавка, больница. В ½ верст Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Спасская волость
Подвигалиха (Васильевское) Б. д., ш.колодцыВ. пчд.66645192746лесной
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Мантуровский район
6129Подвигалихадеревня58°27'00"44°46'00"O-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Мантуровский муниципальный район, Подвигалихинское сельское поселение
34620424101д Подвигалихадеревня
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