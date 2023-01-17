деревня Климково, деревня Климково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Климково

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьян дер. Климково Семенцовской волости В. Смирнова и Н. Бабутова за наделы земли. 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовская волость
570. Климково, деревня бывшая владельческая, при речке Рословке, дворов 29, жителей 174, странноприимный дом.

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
20КлимковоКлимковскоебывшие помещичьи4172104

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
33177Климководеревня58°34'с.ш.40°22'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432241д Климководеревня
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