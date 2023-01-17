село Михайловка, село Михайловка, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1712Михайловка (Тарханский выс.), вл.при колодцах.2217196976
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Глебовская волость
946. Михайловка, деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 218, лвки, базар по понедлеьникам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
47571Михайловкасело52°57'43°45'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Лермонтовский сельсовет
56612419141с Михайловкасело
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