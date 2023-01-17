железнодорожный остановочный пункт 2624 км, железнодорожный остановочный пункт 2624 км, Любинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

2624 км

Любинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный остановочный пункт
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Любинский район
3641042624 кмж.-д.ост.пункт (нп)55°18'с.ш.72°14'в.д.N-43-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Любинский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
52629402141ж/д остановочный пункт 2624 кмжелезнодорожный остановочный пункт
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