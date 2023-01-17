посёлок Бугринская Роща, посёлок Бугринская Роща, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Бугринская Роща

Ордынский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Ордынский район
80238Бугринская Рощапосёлок54°28'81°42'N-44-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
50642419111п Бугринская Рощапоселок
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