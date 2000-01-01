город Петрово-Красноселье, город Петрово-Красноселье — Familio

Петрово-Красноселье

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Петровское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2209Петрово Красноселье (Петровенька), сц. вл.при вершине балки Васюковой.555786248247

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Краснокутская волость
718. Петровокрасноселье, сельцо бывшее владельческое, при протоке Васюковом, дворов 131, жителей 522, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Краснокутская волость
2Петрово-Красносельебывшие помещичьи2006125201132

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-12811Петровськемістоцентр міської ради, місто районного підпорядкуванняміська рада Краснолуцька, міська рада Петровська
А-46578Петрово-Красносіллямістомісто районного підпорядкуванняміська рада Краснолуцька, міська рада Петровська
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