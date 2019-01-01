деревня Рублево, деревня Рублево, Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Рублево

Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Мазарская волость
1361. Овечкина (Рублев), починок бывший государственный, при речке Водовойке, дворов 11, жителей 69, столярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Уржумский район
237528Рублеводеревня57°13'49°40'O-39-100

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Уржумский муниципальный район, Рублевское сельское поселение
33641464121д Рублеводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15725Овечкин, поч. каз.при рч. Водовойке малой.344475353
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