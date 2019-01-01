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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
378. Киприна (Каприна), село бывшее государственное, при речках Малом Сане и Пашковке, дворов 124, жителей 706, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513945Киприносело57°27'с.ш.60°45'в.д.O-41-086
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Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000256с Киприносело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) с. Кипринское, на р. Сапе, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Кипринское общество204386453Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 744
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2126Каприна (Киприна), дер.при рч. Сапе малом.7832101312335Церковь православная 1. Часовня православная 1.