село Киприно, село Киприно, Невьянский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Киприно

Невьянский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аятская волость
378. Киприна (Каприна), село бывшее государственное, при речках Малом Сане и Пашковке, дворов 124, жителей 706, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
513945Киприносело57°27'с.ш.60°45'в.д.O-41-086

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Аятской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Невьянский
65714000256с Киприносело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аятская волость
4) с. Кипринское, на р. Сапе, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Кипринское общество204386453Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 744

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2126Каприна (Киприна), дер.при рч. Сапе малом.7832101312335Церковь православная 1. Часовня православная 1.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close