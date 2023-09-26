деревня Морозовка, деревня Морозовка, Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Морозовка

Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Тимский район
616588Морозовкадеревня51°45'36°58'M-37-002

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Успенской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Тимский муниципальный район, Сельское поселение Барковский сельсовет
38642401171д Морозовкадеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Успенская волость
Морозов хутор 208491Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 2.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close