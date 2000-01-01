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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
499. Камянка, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 927, жителей 5562, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, школа, 10 л Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Камянка
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 2152.Каменка, Обуховка, х. Горяновка (д. Сугоковка) бывшие государственные3301118821213824020
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1692Каменка, с. каз.при р. Днепре.3232101734923525Церковь православная 1. Ярмарок 3.