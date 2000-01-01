село Каменка, село Каменка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1913) — Familio

Каменка

Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Камянская волость
499. Камянка, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 927, жителей 5562, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, школа, 10 л Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Каминская волость
село Камянка

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Находки

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Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Каменская волость
1. № по учету земель: 2152.Каменка, Обуховка, х. Горяновка (д. Сугоковка) бывшие государственные3301118821213824020

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1692Каменка, с. каз.при р. Днепре.3232101734923525Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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