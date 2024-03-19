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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
978. Богородское, село бывшее государственное, при речке Стрихе, дворов 440, жителей 2430, церковь православная, школа, лавка, 17 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44646Богородскоесело52°27'с.ш.48°48'в.д.N-39-122
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о Раскосове Федоре Егоровиче, крестьянине с. Богородского, Никольской вол., Николаевского у., Самарской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903–1904 гг. // Гос. архив Ро Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63614415106с Богородскоесело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1688Богородское, с. каз.при рч. Стерихе.605048611561264Церковь православная 1.
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Богородское. Б. госуд. Рус. Прав. и старообряд.4667—128501075421952235