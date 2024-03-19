село Богородское, село Богородское, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Богородское

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Никольская волость
978. Богородское, село бывшее государственное, при речке Стрихе, дворов 440, жителей 2430, церковь православная, школа, лавка, 17 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
44646Богородскоесело52°27'с.ш.48°48'в.д.N-39-122

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о Раскосове Федоре Егоровиче, крестьянине с. Богородского, Никольской вол., Николаевского у., Самарской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903–1904 гг. // Гос. архив Ро Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Брыковское сельское поселение
63614415106с Богородскоесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1688Богородское, с. каз.при рч. Стерихе.605048611561264Церковь православная 1.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Никольская волость
С. Богородское. Б. госуд. Рус. Прав. и старообряд.4667128501075421952235
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