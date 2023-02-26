погост Спасский Подосиновский Городок, погост Спасский Подосиновский Городок, Подосиновская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Спасский Подосиновский Городок

Подосиновская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Подосиновская волость
Спасское С.1513

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6731Спаский Подосиновский Городок, пог.при колодцах.1523761821Церковь православная 1.
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