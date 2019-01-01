село Подгорное, село Подгорное, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Подгорное

Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Правление третьей сотни 6-го полка
1031Береговое уроч.Остальных дворов: 18. 48

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Бичурский район
203703Подгорноесело50°33'с.ш.106°55'в.д.M-48-058

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Чат по генеалогии Республики Бурятии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Бичурский муниципальный район, Топкинское сельское поселение
81609443106с Подгорноесело
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