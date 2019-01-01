село Средний Сантимир, село Средний Сантимир, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Средний Сантимир

Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Старо-Бесовская волость
1303. Ср. Сентемир, деревня бывшая удельная, при речке Сентемирке, дворов 227, жителей 1230, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новомалыклинский район
30741Средний Сантимирсело54°17'с.ш.50°06'в.д.N-39-065

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Чат по иске имля (арабской графике)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новомалыклинский муниципальный район, Среднесантимирское сельское поселение
73627460101с Средний Сантимирсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2112Средний Сентемир, д. удел.при рч. Сентемирке.1067697552596Мечеть магометанская 1.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Старо-Бесовская волость
Д. Средний Сентимир. Б. уд. Татары. Магом.1211Пруд138106539710791100
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