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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе гр-ки дер. Палехово Вятской волости Кошкиной C. И. на постановление ВЗК о ceмейном разделе имущества. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1206Палехово, д. вл.при р. безымянной.5212205876
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПалеховоIV. Общество № 4141223IX—13Запрудьевский приход Киприановский на Виталях приход
д. ПалеховоIX. Общество № 9смотри № 12