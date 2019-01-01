деревня Палехово, деревня Палехово, Залужская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Палехово

Залужская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе гр-ки дер. Палехово Вятской волости Кошкиной C. И. на постановление ВЗК о ceмейном разделе имущества. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1206Палехово, д. вл.при р. безымянной.5212205876

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Залужская волость
д. ПалеховоIV. Общество № 4141223IX—13Запрудьевский приход Киприановский на Виталях приход
д. ПалеховоIX. Общество № 9смотри № 12
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