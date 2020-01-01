Населенное место

Евье, ц. ус., жит. 19 (8 м. 11 ж.), дес. 30, у. гор. 16 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Евье 1 в.

Евье, м. ус.), оз. Евье, жит. 17, (9 м. 8 ж.), дес. 30, раз. см. пред.

Евье, м., оз. Евье, жит. 650 (302 м. 348 ж.), дес. 28, у. гор. 17 в., вол. пр. — в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Евье 1½ в.

Евье, выс., жит. 26 (9 м., 17 ж.), дес. 33, у. гор. 16 в., вол. пр. — в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Евье — в.

Липняк, ф. (Фиорентини), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 61, раз. см. пред.

Муравьевка, д., оз. Евье, жит. 112 (58 м. 54 ж.), дес. 104, у. гор. 18 в., вол. пр. ½ в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Евье 2 в.

Стрейпуны, (фаб.), з. (Андабургского), жит. 49 (23 м. 26 ж.), дес. 15, у. гор. 21 в., вол. пр., 5 в., ст. кв. 30 В, ст. ж. д. Евье 5 в.