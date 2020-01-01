Вевис
Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Евье, ц. ус., жит. 19 (8 м. 11 ж.), дес. 30, у. гор. 16 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Евье 1 в.
Евье, м. ус.), оз. Евье, жит. 17, (9 м. 8 ж.), дес. 30, раз. см. пред.
Евье, м., оз. Евье, жит. 650 (302 м. 348 ж.), дес. 28, у. гор. 17 в., вол. пр. — в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Евье 1½ в.
Евье, выс., жит. 26 (9 м., 17 ж.), дес. 33, у. гор. 16 в., вол. пр. — в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Евье — в.
Липняк, ф. (Фиорентини), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 61, раз. см. пред.
Муравьевка, д., оз. Евье, жит. 112 (58 м. 54 ж.), дес. 104, у. гор. 18 в., вол. пр. ½ в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Евье 2 в.
Стрейпуны, (фаб.), з. (Андабургского), жит. 49 (23 м. 26 ж.), дес. 15, у. гор. 21 в., вол. пр., 5 в., ст. кв. 30 В, ст. ж. д. Евье 5 в.
Успенка, д., жит. 269 (128 м. 141 ж.), дес. 100, у. гор. 17 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Евье 2 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Vievio m.
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
город Вевис2679404