деревня Якунята, деревня Якунята, Краснокамский, Пермский край (на 2019) — Familio

Якунята

Краснокамский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Краснокамск
736838Якунятадеревня58°10'00"55°56'00"O-40-064

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Чат по генеалогии Пермского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Краснокамский
57720000266д Якунятадеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Стряпунинская волость
62) д. Якунята, на р. ЛасьвеСтряпунинское общество102921Бывшие помещичьиПравославные и старообрядцыРусские992
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