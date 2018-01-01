посёлок разъезда Ольховка, посёлок разъезда Ольховка, Веневский район, Тульская область (на 2018) — Familio

Ольховка

Веневский район, Тульская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Веневский район
391708Ольховкасп рзд.54°15'с.ш.38°14'в.д.N-37-065

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Чат по генеалогии Тульской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1315Ольховец, сц. вл.при пруде.915187581
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