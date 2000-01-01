деревня Алан, деревня Алан, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Алан

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Янгуловская волость
707. Сардыгербаш (Алань), деревня бывшая государственная, при речке Аланке, дворов 24, жителей 159, магометанский молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
142460Аландеревня56°21'50°28'O-39-125

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Бурбашское сельское поселение
92615407106д Аландеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8134Сардыгербаш, поч. каз.при рч. Аланке.3020217277

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
АланАланТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
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