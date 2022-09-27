деревня Мильва-Березина, деревня Мильва-Березина, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Мильва-Березина

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Лелюкинский сельсовет
д Мильва-Березина25

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Лугомовичская волость
Мильвы, ус. (Корвин Милевского), р. Березина, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. ½, у. гор. 60 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 58 в., ст. ж. д. Бастуны 59 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Лелюкинский сельсовет
д. Мильва-Березина32
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