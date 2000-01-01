село Подчуршинское, село Подчуршинское, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Подчуршинское

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Стуловская волость
1200. Спасско-Подчуршинское (Евсютинская, При селе Спасском, Филиповская), село бывшее государственное, при речках Вятке и Городище, дворов 21, жителей 137, церковь право Показать все

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
13791Подчуршинское (Спасское), с. каз.при колодцах.7731419Церковь православная 1.
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