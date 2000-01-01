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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
669. Кошницы, село бывшее государственное, при реке Днестре, дворов 48, жителей 2133, церковь православная, лавка
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2772Кошница, с. каз.при р. Днестре.6957308976895Церковь православная 1.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Кошница (сельское общество)868176720593826
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
КошницаCoşniţa
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Кошница2844725