село Кошница, село Кошница, Дубоссарский район (на 2017) — Familio

Кошница

Дубоссарский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Лунговская волость
669. Кошницы, село бывшее государственное, при реке Днестре, дворов 48, жителей 2133, церковь православная, лавка

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2772Кошница, с. каз.при р. Днестре.6957308976895Церковь православная 1.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Лунговская волость
село Кошница (сельское общество)868176720593826

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дубоссарский район
КошницаCoşniţa

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Дубоссарский район, Кошницкий сельсовет
село Кошница2844725
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