деревня Ученжа, деревня Ученжа, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ученжа

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Петропавловская волость
873. Ученжа, деревня бывшая владельческая, при озере Бараний Враг, дворов 54, жителей 297, волостное правление (уездный город в 60 верстах), школа, овчинн. зав. В 1½ верс Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Петропавловская волость
деревня Ученьжа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
4192Ученжадеревня57°47'с.ш.40°34'в.д.O-37-082

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 3 1/4 наделов Бобылевым Осипом Кондратьевичем, крестьянином д. Учержа Петропавловской вол. Даниловского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о выкупе 3 наделов Талавовым Антоном Ивановичем, крестьянином д. Ученжа Петропавловской вол. Даниловского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 12 Показать все
Дело о выкупе 1/2 надела Колясниковой Анной Кирилловной, крестьянкой д. Ученжа Петропавловской вол. Даниловского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело об учреждении сельской пожарной дружины в деревне Ученже, Петропавловской волости, Даниловского уезда. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все
Дело по прошению Данилевских купцов Павла и Константина Семеновых о разрешении перестройки деревянного карофелетерочного завода при деревне Ученжа Петропавловской волости Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Филиппа Спискова о незаконной продаже имущества сельским старостой. 1864 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещице Дарье Николаевне Философовой. 1881–1882 гг. // Гос. Показать все
Дело по иску крестьянина Костромской губернии и уезда Шунгинской волости дер. Новоселово И. С. Семенова, предъявленному к крестьянам Даниловского уезда Петропавловской во Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжи Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в богохулении. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фон Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1908 г. // Го Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1908–1909 гг. Показать все
О помещении на призрение в богадельни Долговой Александры Егоровны крестьянки Ярославской губернии Даниловского уезда Петропавловской волости деревни Учейжи. 1911 г. // Ц Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444376д Ученжадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1144Ученжа, д. вл.при р. Келноти.602065183258

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Петропавловская волость
д. УченжиIV. Общество № 411979V—11, VII—36, VIII—4, IX—7Петропавловский на Келноти приход
д. УченжиV. Общество № 5смотри № 19
д. УченжиVII. Общество № 7смотри № 19
д. УченжиVIII. Общество № 8смотри № 19
д. УченжиIX. Общество № 9смотри № 14
карт.-тероч. зав. близь дер. Ученжи30
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