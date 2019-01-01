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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
873. Ученжа, деревня бывшая владельческая, при озере Бараний Враг, дворов 54, жителей 297, волостное правление (уездный город в 60 верстах), школа, овчинн. зав. В 1½ верс Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Ученьжа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4192Ученжадеревня57°47'с.ш.40°34'в.д.O-37-082
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 1/4 наделов Бобылевым Осипом Кондратьевичем, крестьянином д. Учержа Петропавловской вол. Даниловского у. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о выкупе 3 наделов Талавовым Антоном Ивановичем, крестьянином д. Ученжа Петропавловской вол. Даниловского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 12 Показать все
Дело о выкупе 1/2 надела Колясниковой Анной Кирилловной, крестьянкой д. Ученжа Петропавловской вол. Даниловского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело об учреждении сельской пожарной дружины в деревне Ученже, Петропавловской волости, Даниловского уезда. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все
Дело по прошению Данилевских купцов Павла и Константина Семеновых о разрешении перестройки деревянного карофелетерочного завода при деревне Ученжа Петропавловской волости Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Филиппа Спискова о незаконной продаже имущества сельским старостой. 1864 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещице Дарье Николаевне Философовой. 1881–1882 гг. // Гос. Показать все
Дело по иску крестьянина Костромской губернии и уезда Шунгинской волости дер. Новоселово И. С. Семенова, предъявленному к крестьянам Даниловского уезда Петропавловской во Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжи Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в богохулении. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фон Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1908 г. // Го Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Ученжа Петропавловской волости Даниловского уезда Якова Федоровича Шелепова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1908–1909 гг. Показать все
О помещении на призрение в богадельни Долговой Александры Егоровны крестьянки Ярославской губернии Даниловского уезда Петропавловской волости деревни Учейжи. 1911 г. // Ц Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626444376д Ученжадеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1144Ученжа, д. вл.при р. Келноти.602065183258
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. УченжиIV. Общество № 411979V—11, VII—36, VIII—4, IX—7Петропавловский на Келноти приход
д. УченжиV. Общество № 5смотри № 19
д. УченжиVII. Общество № 7смотри № 19
д. УченжиVIII. Общество № 8смотри № 19
д. УченжиIX. Общество № 9смотри № 14
карт.-тероч. зав. близь дер. Ученжи30——