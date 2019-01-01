деревня Ново-Федотово, деревня Ново-Федотово, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ново-Федотово

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
291955Ново-Федотоводеревня52°48'с.ш.35°40'в.д.N-36-120

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Чат по генеалогии Орловской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Апальковское сельское поселение
54625402121д Ново-Федотоводеревня

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Коровье Болотовская волость
Новая Федотова (деревня)13Город Кромы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2190Федотово верхнее, сц. вл.при рч. Сухой.121976264290Маслобоень 3.
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