деревня Свилишки, деревня Свилишки, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Свилишки

Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Svilišķi100118393ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Яшмуйжская волость
118СвилишкидеревняВырочно, озероНидермуйжского, римско-католическогоНидермуйжскому сельскому обществу9
253СвилишкидеревняВырочно, озероНидермуйжского, римско-католическогоА. Зукулу, крест. , кат.1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Sviliškasagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=750
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