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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4477Ворсино, с. вл.при р. Моче.21594943Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1162. Ворсино, село бывшее владельческое, при речке Моче, дворов 14, жителей 81, церковь православная
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ворсино 218станция Подольск. 2210Церковно-приходская школа, усадьба Родионова.
Имение Е. Т. Родиояова, при с. Ворсине 229станция Подольск. 22—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
146834Ворсинодеревня55°21'с.ш.37°15'в.д.N-37-015